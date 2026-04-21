Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第9回
「CITY THE ANIMATION」「黄泉のツガイ」
荒川弘が描く最新幻怪ファンタジーがアニメ化！【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】
2026年04月21日 19時00分更新
プライム・ビデオで観られるおすすめアニメ
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「この街、ただの街にあらず。笑いあり（プププッ） ラブあり（キュンキュン♡） ホロリあり（ホロリホロリ） 住人たちが織りなす予測不能な平凡ライフ！ ワクワクが連鎖する CITYへようこそ」
「CITY THE ANIMATION」
ボリューム：13エピソード
監督：石立太一
出演：小松未可子、豊崎愛生、石川由依ほか
「山奥の小さな村で暮らす、狩人の少年・ユル。彼は、野鳥を狩り、双子の妹・アサや村人たちと共に慎ましく日々を過ごしていた。しかし、そんな平穏な日常を切り裂く"竜の鳴き声"が空に響いて――穏やかな村に潜む伝承と謎、この村に隠された秘密とは？そして、ユルの運命は？謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル――息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める」
「黄泉のツガイ」
ボリューム：2エピソード（毎週追加中）
監督：安藤真裕
出演：小野賢章一、宮本侑芽、中村悠一ほか
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