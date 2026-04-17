『ザナドゥ』や『イース』など該当6タイトルが15％オフ！

D4エンタープライズは4月17日、「EGGコンソール ファルコムゴールデンウィークセール 2026」をニンテンドーeショップにて開催。セール期間は、2026年5月13日まで。

本キャンペーンはニンテンドーeショップで販売中のNintendo Switch用「EGGコンソール」から日本ファルコムの6タイトルを厳選。期間限定で15％オフの特別価格で提供する。

「EGGコンソール」で日本ファルコム社タイトルが値引き対象となるのは初！ ぜひこの機会に1980年代にPCや家庭用ゲーム機で人気を博した名作アクションRPG『ザナドゥ』『イース』『ソーサリアン』『ドラスレファミリー』などをお得に楽しもう。

【セール概要】

開催期間：2026年4月17日～5月13日まで

セール内容：該当6商品の販売価格が15％オフ

特設サイト：https://www.amusement-center.com/project/egg/console/sale

該当製品：

・ザナドゥ（PC-8801mkIISR） 880円→ 748円

・イース（PC-8801mkIISR） 880円→ 748円

・イースII（PC-8801mkIISR） 880円→ 748円

・ワンダラーズ フロム イース（PC-8801mkIISR） 880円→ 748円

・ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー（MSX2） 880円→ 748円

・ソーサリアン（PC-8801mkIISR） 880円→ 748円

■注目タイトルピックアップ

① ザナドゥ（PC-8801mkIISR）

880円→ 748円（15％オフ）

冒険者となって全10ステージを探索し、キングドラゴンを倒そう。国産PCのアクションRPG史を語るなら、これを遊ばずして語るべからず！

② イース（PC-8801mkIISR）

880円→ 748円（15％オフ）

現在も続く人気アクションRPGの記念すべき第一作目。赤毛の冒険家アドルとなり、半キャラずらしで敵を倒しながらエステリアの国を冒険しよう。

③ イースII（PC-8801mkIISR）

880円→ 748円（15％オフ）

古代王国イースを舞台に、壮大に展開される物語。前作から引き継がれた数々の設定が解き明かされる怒涛の展開は必見だ。

④ ワンダラーズ フロム イース（PC-8801mkIISR）

880円→ 748円（15％オフ）

サイドビューになり、よりアクション色を強くした『イース』の三作目。前作から約2年。ドギの故郷フェルガナを魔の手から救おう。

⑤ ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー（MSX2）

880円→ 748円（15％オフ）

能力の異なる家族を切り替えつつ冒険を進め、ドラゴンのディルギオスを倒そう。MSXのハードウェア機能に適したゲーム性。軽快な操作でダンジョンを駆け回ろう。

⑥ ソーサリアン（PC-8801mkIISR）

880円→ 748円（15％オフ）

今なお根強い人気を誇る、ドラゴンスレイヤーシリーズ第5弾となるアクションRPG。剣と魔法、そして世代交代を駆使し、冒険の世界へ飛び出そう。

・ザナドゥ

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・イース/イースII/ワンダラーズ フロム イース/ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー/ソーサリアン

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