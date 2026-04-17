帰宅後の一杯が途切れない。「サントリー生ビール 350ml」48本が12％オフで買いどき

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サントリー生ビール 350ml×48本」がAmazonタイムセールに登場！

「サントリー生ビール 350ml 48本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格9,560円のところ、12％オフの8,394円で販売されており、1本あたり約175円で購入できます。

「サントリー生ビール」の特徴

Amazon商品ページより

「サントリー生ビール」は、精一杯過ごした1日の終わりに合うことを目指して開発された生ビールです。アルコール度数は5％です。

心地よい香ばしさと刺激があり、飲み進めても爽快感が続くとしています。これからの時代に向けたビールとして、味わいやパッケージの両面で新しさを打ち出している点が特徴です。

また、本商品は購入本数・応募期間に応じてオリジナルのコラボレーショングッズをプレゼントする「絶対もらえる！サン生×Jクラブグッズキャンペーン」の対象となります。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「サントリー生ビール 350ml 48本」が割引価格で販売されています。

日常的に消費する商品だからこそ、価格が下がるタイミングでまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。