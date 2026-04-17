プレイしながら充電できる!? Joy-Con 2用“八の字型”充電グリップがタイムセールで39％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Joy-Con 2 充電グリップをチェック

Amazon.co.jpにて、「Joy-Con 2 充電グリップ」が販売中だ。参考価格は2949円だが、執筆時点では39％オフの1799円で購入できる（4月17日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2のJoy-Con 2を充電できるグリップ。USB Type-Cケーブルを挿すだけで素早く充電できるほか、充電しながらのプレイも可能。N55超強力磁石を採用し、Joy-Con 2を近づけるだけで約0.1秒で自動吸着するという。

充電しながらのプレイがとても便利

ユーザーレビューを見ると、「思ったよりもしっかりした作りでびっくり」「充電しながらプレイできるのは便利」「持ち手が八の字になるから持ちやすい」といった声が寄せられている。Joy-Con 2を充電しながら使いたい人におすすめできそうだ。