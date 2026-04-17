Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第211回
プレイしながら充電できる!? Joy-Con 2用“八の字型”充電グリップがタイムセールで39％オフ
2026年04月17日 15時00分更新
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Joy-Con 2 充電グリップをチェック
Amazon.co.jpにて、「Joy-Con 2 充電グリップ」が販売中だ。参考価格は2949円だが、執筆時点では39％オフの1799円で購入できる（4月17日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2のJoy-Con 2を充電できるグリップ。USB Type-Cケーブルを挿すだけで素早く充電できるほか、充電しながらのプレイも可能。N55超強力磁石を採用し、Joy-Con 2を近づけるだけで約0.1秒で自動吸着するという。
充電しながらのプレイがとても便利
ユーザーレビューを見ると、「思ったよりもしっかりした作りでびっくり」「充電しながらプレイできるのは便利」「持ち手が八の字になるから持ちやすい」といった声が寄せられている。Joy-Con 2を充電しながら使いたい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|Joy-Con 2 充電グリップ 【プレイしながら充電可能・N55超強力磁石】安定感 switch 2 コントローラー 1.5mケーブル付属 LED充電表示 switch 2 グリップ 人間工学デザインで握りやすい 超軽量 装着簡単 携帯便利 switch 2 プロコン 5時間連続使用
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