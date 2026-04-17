SkyLink DDNSメンテナンスで一時停止、IP更新不可に注意【4月27日】

エレコムおよびDXアンテナが提供するSkyLink DDNSサービスが、4月27日14:00から15:00の間にサーバーメンテナンスのため一時的に休止することが発表された。この対応により、ユーザー登録情報の変更やIPアドレスの更新が行えなくなる。
サーバーメンテナンス期間中に休止となるのは、SkyLink DDNSの特設ページでのユーザー登録、変更、削除、及び対応製品のIPアドレス変更に伴う登録情報の更新である。なおこの期間中にIPアドレスの変更が生じた場合、SkyLink DDNS経由でのホスト名アクセスは不可能となる。
対象となる製品は、エレコムが提供する無線LANルーターのWMC、WRCシリーズ、アクセスポイントのWABシリーズ、Linux NASのNSBシリーズ、セキュリティカメラのNCB、NCC、SCBシリーズ、レコーダーのSRBシリーズである。また、DXアンテナが提供するセキュリティカメラのCCE3C、CNE3Cシリーズ、レコーダーのCCE3R、CNE3Rシリーズも対象となる。ユーザーは該当する製品のマニュアルを確認し、影響を受けるかどうかを確かめる必要がある。
利用者はサービス休止に備え、事前に必要な設定変更や情報の確認を行うことが推奨される。詳細な製品ガイドラインはエレコムとDXアンテナの公式ウェブサイトで確認することが可能だ。
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