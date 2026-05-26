エレコム、新型トラックボールマウス「IST PLUS」発売　静音＆オンボードメモリ搭載

エレコムは、6月下旬に新型トラックボールマウス「IST PLUS」を発売する。ISTシリーズは、快適な操作感とエルゴノミクスデザインが特長で、多くのユーザーから好評を得てきたという。今回の「IST PLUS」は、過去のモデルからのフィードバックをもとに、さらに機能を進化させたものだ。発売に先駆けて、5月26日からECサイトで予約販売を開始し、先行販売割引も実施する。通常販売価格はボールローラーモデルが8,380円、ベアリングモデルが10,980円だが、予約販売時にはそれぞれ6,380円と8,980円で提供される。

IST PLUSの新しい機能には、マルチペアリング機能やオンボードメモリの搭載があり、使用環境に応じて接続を最適化できる。ボールローラーモデルのM-IT10MRSシリーズには、特許出願中の独自の支持構造を採用しており、摩擦抵抗が少ないスムーズな操作を提供する。また、手首に負担をかけにくいエルゴノミクスデザインを維持しながら、ボタン割り当ての記憶を可能とするオンボードメモリ機能を搭載。柔軟性のある接続方法とともに、ユーザーにとってより快適な使用体験を提供する。

また、「エレコム マウスアシスタント」を利用すれば、各ボタンに割り当てる機能を自由に変更でき、ポインター速度も100DPIから最大4,000DPIまで調整可能だ。静音スイッチの導入により、クリック感と耐久性を保ちながら静音性を高めており、会議中や夜間の作業でも周囲を気にせず使用できる。

最大3台のデバイスと接続可能で、USB無線2.4GHzおよびBluetooth対応。オフィスや家庭での使用に最適な設計が施されたこの新モデルは、エルゴノミクスと機能性を兼ね備え、より多くのユーザーに新しい価値を提供する。