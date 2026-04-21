エレコム、ドッキング機能搭載タブレットスタンドを発売　4K出力やSDスロットも装備

エレコムは、アルミ筐体の6ポートドッキングステーション機能を備えたタブレットスタンドを4月下旬に新発売する。価格は11,980円。

新たにリリースされるタブレットスタンドは、USB Power Delivery（最大入力100W）対応の充電専用USB Type-Cポートを備えており、充電しながら作業ができるという優れた機能を持つ。さらに、4K対応のHDMIポートの搭載により、タブレットの画面を大画面ディスプレイに拡張して表示できる。

その他の注目点として、USB 5Gbps対応のUSB-Aポート×2と、SDカードとmicroSDカード用のスロットが設けられており、多様なデバイスとのデータ交換が可能だ。アルミ素材のスタンドは13インチまでのタブレットを設置でき、360度回転可能なデザインは、ユーザーに最適な視聴角度を提供。また、折りたたむことで厚さ約6cmとコンパクトになり、収納や持ち運びも容易である。

接続方法や特徴にも注意が必要で、利用する機器がDisplayPort Alternate Modeに対応しているかどうかの確認や、100W AC充電器の別途準備が必要などの制約がある点も把握しておくと良いだろう。