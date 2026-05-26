「これでいいじゃん」になりそう。カードサイズの10000mAhモバイルバッテリー登場

エレコムは、カードサイズで持ち運びやすい10,000mAhのモバイルバッテリー2モデルを5月下旬より発売する。価格はオープン価格だ。これらのモバイルバッテリーは幅約58×奥行約26×高さ約79mm、重さ約180gとコンパクトな設計で、ポーチにも簡単に収まるサイズとなっている。

新製品は、USB Type-CとUSB-Aの2種類のポートを装備しており、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2台同時に充電することができる。また、LEDパネル搭載でバッテリー残量を1%単位で確認することが可能で、バッテリーの管理がしやすい。カラーバリエーションはブラック、しろちゃん、ブルー、ピンク、ホワイト、パープルから選ぶことができる。

最大出力が異なる2モデルが用意されており、15Wモデルはよりエントリーレベルの充電ニーズに対応し、一方で22.5WモデルはiPhoneや他のスマートフォンを高速に充電することができる。この22.5WモデルはUSB Power DeliveryおよびPPSに対応しており、接続機器に応じて電圧や電流を自動調整することで効率的な充電が可能になる。