キャンプ中の充電問題を解決、雨でも使える防水キャップが登場

エレコムは、アウトドアシーンでの突然の雨や水しぶきからデバイスを守る「NESTOUTアウトドアバッテリー専用充電防水キャップ CAP-1」を4月中旬より発売する。同社のNESTOUTバッテリーシリーズと組み合わせて使用することで、充電ケーブルを挿したままでもIPX4等級の防水性を確保できるのが特長だ。

NESTOUTシリーズ専用の「充電防水キャップ CAP-1」は、DE-NEST-5000、DE-NEST-10000、DE-NEST-15000の各シリーズに対応する。取り付けは簡単で、バッテリー本体のネジ式キャップを外し、付け替えるだけで使用が可能だ。雨や水しぶきがかかる状況においても、これまで以上に安全にデバイスの充電が行える。

CAP-1は、突然の天候変化に対応するためのアイテムとして、キャンプや釣り、アウトドアスポーツなどのシーンで活躍するだろう。しかし、完全防水ではないため、水中に沈めたり激しい雨や悪天候下での使用は避けることが推奨されている。また、製品にはバッテリーや充電ケーブルが付属していないため、必要に応じて別途準備が必要だ。

加えて、本製品は一般的な汎用充電ケーブルにも対応し、オンラインマニュアルを参照することでより詳細な情報や注意事項を確認することができる。CAP-1はアウトドア愛好者にとって欠かせないアイテムとなりそうだ。