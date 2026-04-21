“スクロールが快適すぎる”エレコム新マウス　静音＆3台接続で仕事が変わる

エレコムは、1台で最大3台の接続先を選んで操作できる便利な8ボタン静音無線マウス「M-MY50MBSシリーズ」を発売した。価格は4,980円。

新製品M-MY50MBSシリーズは、ユーザーの操作性を最大限に高めるために、スクロール速度を自動で調整する「スマート高速スクロール」機能を搭載している。この機能により、縦長のWebサイトや長文ファイルのスクロールがスムーズになるという。また、ホイールを左右に傾けることで横スクロールもでき、アクセスがしやすく、拡張的な操作が可能だ。

外観はどんなユーザーにもフィットする左右対称の楕円形デザインを採用。手に馴染みやすく、長時間使用しても快適な形状となっている。8つのボタンを備えたこのマウスは、進む／戻るやファンクションボタンを含め、全てが静音仕様で、周囲にクリック音を伝えない。静かな環境での使用にも適している。

接続方法には無線2.4GHzおよびBluetooth規格を採用し、さまざまなOSに対応している。Bluetooth接続では2台まで、付属のUSBレシーバーで1台の計3台のデバイスと接続できる「マルチペアリング機能」を搭載している点が便利だ。家ではパソコン、外ではタブレットなど、シチュエーションに応じた使い分けが可能になる。

複数の色バリエーションが用意されており、ブラック、ブルー、ピンク、ホワイトの4色から選べる。無線環境での高い性能を発揮し、なおかつシンプルで機能的なデザインは、あらゆるシーンで活躍すること必至だ。