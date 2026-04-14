最大480Mbps＆240W対応！ L字コネクターUSBケーブルの新モデル登場

エレコムは、やわらかいケーブルとL字コネクターによる優れた配線整理機能を持つUSB2.0ケーブル8アイテムを、4月中旬より発売する。価格は1,880円から3,380円で、各種長さやコネクター形状のオプションが用意されており、広範なニーズに応える仕様となっている。
新たに発売されるUSB2.0ケーブルは、機器からの飛び出しを軽減するL字コネクターを採用し、従来よりもスッキリと配線ができる。また、束ねてもクセが残りにくいTPE素材のやわらかケーブルにより、取り回しが容易。コンパクトにまとまるこのケーブルは、デスク周りや機器の周囲を美しく整理するのに役立つ。
エレコムの新ケーブルは、片側L字＋片側ストレートの最大60W対応タイプと、両端L字コネクターの最大60Wおよび最大240W対応タイプの3種類から選べる。すべてのモデルがUSB-IF正規認証品で、2重シールドケーブル、金メッキピン、難燃性素材を採用し、信号の劣化や外部ノイズからの干渉を防ぐ設計となっている。
ケーブルの長さは0.5mから2mまでバリエーションがあり、USB Type-Cポートを搭載したパソコンやスマートフォン、充電器などに接続して充電やデータ転送が可能。Hi-Speed USB(USB2.0)に対応し、最大480Mbpsの転送速度を実現する。スマートな配線を可能にするこれらの特性により、狭いスペースでの使用にも適した多様な用途で活躍する製品となっている。
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