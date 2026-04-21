エレコムの体組成計が進化、数字がくっきり見える新モデル登場

エレコムは4月下旬より、測定結果がはっきりと見える大きな40mmの文字表示を採用した体組成計を発売する。この新製品は、立ったままでも簡単に数値を確認できるように設計されている。

新体組成計は、測定範囲を大きく表示するアイコンとバックライトを搭載しており、暗い場所でも数字が見やすいという特徴がある。さらに、測定項目は、体重、前回差、内臓脂肪レベル、BMI、体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝の7項目が可能だ。これにより、使用者は自身の健康状態を多角的に分析しやすくなる。

さらに、エレコムの専用アプリ「ELECOM Healthcare」により、測定データを手入力で簡単に記録管理することも可能だ。アプリは手入力によるデータ管理を可能にし、過去の測定結果の比較やグラフ表示など、詳細な健康管理を支援する。アプリの使用は簡単3ステップで、体重・体組成を測定し、アプリを開いて必要項目を入力することで記録できる。

この体組成計は、ホワイト（型番: HCS-FS010LWH）とネイビー（型番: HCS-FS010LNV）の2色で展開され、価格は4,679円。