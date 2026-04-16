320Hz・0.4msこそパワー！ GigaCrystaの24.5型フルHDゲーミングディスプレーで勝利を掴め

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GigaCrystaの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、アイ・オー・データ機器の24.5型ゲーミングディスプレー「GigaCrysta EX-GD254U」が販売中だ。価格は2万9980円。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のAHVAパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレー。最大320Hzのリフレッシュレートと0.4msの応答速度（オーバードライブ機能をオンにした場合）を採用する。そのほか、ブレを軽減させる「Clear AIM機能」や低遅延を実現させるスルーモード、多機能スタンドなども特徴となっている。

FPS・TPSで勝利を掴みたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、「力を求めるFPSプレイヤーにおすすめ」「320Hzの衝撃コスパ」「手頃な価格がいい」といった声が寄せられている。320HzのリフレッシュレートはFPS・TPSゲーマーの心を強く揺さぶること間違いなし。勝利を掴みたい人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。