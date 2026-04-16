Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第209回
320Hz・0.4msこそパワー！ GigaCrystaの24.5型フルHDゲーミングディスプレーで勝利を掴め
2026年04月16日 18時00分更新
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GigaCrystaの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、アイ・オー・データ機器の24.5型ゲーミングディスプレー「GigaCrysta EX-GD254U」が販売中だ。価格は2万9980円。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のAHVAパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレー。最大320Hzのリフレッシュレートと0.4msの応答速度（オーバードライブ機能をオンにした場合）を採用する。そのほか、ブレを軽減させる「Clear AIM機能」や低遅延を実現させるスルーモード、多機能スタンドなども特徴となっている。
FPS・TPSで勝利を掴みたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、「力を求めるFPSプレイヤーにおすすめ」「320Hzの衝撃コスパ」「手頃な価格がいい」といった声が寄せられている。320HzのリフレッシュレートはFPS・TPSゲーマーの心を強く揺さぶること間違いなし。勝利を掴みたい人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|IODATA ゲーミングモニター 24.5インチ GigaCrysta 320Hz AHVAパネル 0.4ms ブラック 無輝点保証対応(HDMI×2/DisplayPort/VESA対応/スピーカー付/高さ調整/縦横回転/リモコン付/土日サポート/日本メーカー) EX-GD254U
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