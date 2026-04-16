Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第204回
省スペースで“デスクトップ級の性能” Ryzen 5＆RTX 5050搭載のASUS製ゲーミングデスクトップPCが18万円台！
2026年04月16日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ASUSのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングデスクトップPC「TUF Gaming TM500 TM500MH」が販売中だ。価格は18万3026円。
Ryzen 5＆RTX 5050搭載
TUF Gaming TM500 TM500MHは、AMD「Ryzen 5 220」とNVIDIA「GeForce RTX 5050」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。
そのほか、コンパクト設計のPCケースや90mmの大型冷却ファン（空冷）も特徴となっている。20万円未満のゲーミングデスクトップPCを探している人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS ゲーミングデスクトップPC TUF Gaming TM500 TM500MH GeForce RTX 5050 AMD Ryzen 5 220 メモリ16GB SSD1TB Windows11 空冷CPUクーラー 動画編集 重量 5.9kg ソーラーエクリプスグレー TM500MH-R516G1TB5050
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第205回
トピックス2万円台で体験できる“曲面の没入感” KTCの27型湾曲ゲーミングディスプレーがタイムセールで10％オフ
-
第203回
トピックス純正の上位互換では？ TURTLE BEACH製Xbox・PCコントローラーは便利機能が満載！
-
第202回
トピックス設定切り替えがやりやすい！ 液晶パネル付きPC・Switch向けコントローラーがタイムセール中
-
第201回
トピックスGALLERIA製ゲーミングノートPCが15万円台！ RTX 3050だけど使い勝手は抜群
-
第200回
トピックスゲーミングPC、ディスプレー、キーボードなどが揃って約18万円はオトクすぎる
-
第199回
トピックス3万円切りで220Hz＆1msの高スペック！ BenQの24.5型フルHDゲーミングディスプレー、アリでは？
-
第198回
トピックス2万円未満でゲーミングディスプレーが欲しいならコレは狙い目！ 180Hz駆動のJAPANNEXT製23.8型フルHD
-
第197回
トピックスFPSやTPSでキーボードを使うなら、「片手ゲーミングキーボード」はどうだ？ 可愛い見た目ながらも性能は抜群
-
第196回
トピックス20万円未満の予算なら、まだまだ現役のRTX 40シリーズを狙え！ 17万円台で買えるRTX 4050搭載のASUS製16型ゲーミングノートPC
-
第195回
トピックスゼンゼロとコラボしたXboxワイヤレスコントローラー、特典付きでコスパが高すぎる
- この連載の一覧へ