省スペースで“デスクトップ級の性能” Ryzen 5＆RTX 5050搭載のASUS製ゲーミングデスクトップPCが18万円台！

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ASUSのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSのゲーミングデスクトップPC「TUF Gaming TM500 TM500MH」が販売中だ。価格は18万3026円。

Ryzen 5＆RTX 5050搭載

TUF Gaming TM500 TM500MHは、AMD「Ryzen 5 220」とNVIDIA「GeForce RTX 5050」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。



そのほか、コンパクト設計のPCケースや90mmの大型冷却ファン（空冷）も特徴となっている。20万円未満のゲーミングデスクトップPCを探している人はチェックしてみては？