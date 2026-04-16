レモン“果皮”から生まれたサワー「THE PEEL」がAmazonタイムセールで19％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」が

Amazonタイムセールに登場！

サントリーのチューハイ「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,739円のところ、19％オフの3,038円で販売されており、1本あたりは約127円です。

「THE PEEL（ザ・ピール）」の特徴

Amazon商品ページより

「THE PEEL」は、レモン果皮に着目して開発されたレモンサワーです。レモン果皮でつくった蒸溜酒や浸漬酒など、4種のレモン果皮100％レモンスピリッツを使用している点が特徴です。果皮由来の香りやコク、ほろ苦さ、余韻といった要素を活かした味わいといいます。

また、香料や糖類を使用していない無糖タイプであることもポイントです。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

無糖で果皮由来の風味が際立つ「THE PEEL（ザ・ピール） レモン 350ml 24本」が、まとめ買いしやすい価格となっています。

Amazonタイムセールの対象となっている今のうちに、ストックを検討してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。