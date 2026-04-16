いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第123回
毎日持ち歩くならこれだ！ 軽さが効いてくるVAIO SX12が10％オフ【VAIOストア 新生活応援キャンペーン】
2026年04月16日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
VAIOストア「新生活応援キャンペーン」をチェック
VAIOストアでは現在、「新生活応援キャンペーン」を実施中。対象のVAIO PCが表示価格から10％オフとなるほか、最大15,000円のキャッシュバックも併用できる内容となっている。
期間は4月22日9時59分まで。SXシリーズやFシリーズなどのカスタマイズモデルが対象で、構成を用途に合わせて選べるのが特徴。特定モデルの値引きというより、「自分で選んだ構成をそのまま10％オフにできる」タイプのセールだ。
注目のセール商品
セール価格 222,120円～（10％オフ）
コンパクトなサイズで持ち運びやすく、日常的に持ち出して使う人に向くモデル。カスタマイズで性能も調整できるため、軽さを優先しつつスペックも必要な分だけ整えやすい。
“選べる10％オフ”で決めやすいセール
今回のキャンペーンは、カスタマイズモデルが一律10％オフ。SX12のような軽量モデルから、SX14系やF16まで用途に合わせて選べる。
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