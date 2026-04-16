毎日持ち歩くならこれだ！ 軽さが効いてくるVAIO SX12が10％オフ【VAIOストア 新生活応援キャンペーン】

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

VAIOストア「新生活応援キャンペーン」をチェック

VAIOストアでは現在、「新生活応援キャンペーン」を実施中。対象のVAIO PCが表示価格から10％オフとなるほか、最大15,000円のキャッシュバックも併用できる内容となっている。

期間は4月22日9時59分まで。SXシリーズやFシリーズなどのカスタマイズモデルが対象で、構成を用途に合わせて選べるのが特徴。特定モデルの値引きというより、「自分で選んだ構成をそのまま10％オフにできる」タイプのセールだ。

注目のセール商品

VAIO SX12 VJS1278

セール価格 222,120円～（10％オフ）

コンパクトなサイズで持ち運びやすく、日常的に持ち出して使う人に向くモデル。カスタマイズで性能も調整できるため、軽さを優先しつつスペックも必要な分だけ整えやすい。

“選べる10％オフ”で決めやすいセール

今回のキャンペーンは、カスタマイズモデルが一律10％オフ。SX12のような軽量モデルから、SX14系やF16まで用途に合わせて選べる。