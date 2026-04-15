Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第203回
純正の上位互換では？ TURTLE BEACH製Xbox・PCコントローラーは便利機能が満載！
2026年04月15日 19時00分更新
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TURTLE BEACHのXbox・PCコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXbox・PCコントローラー「【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH Victrix Gambit Prime」が販売中だ。価格は1万1800円。
本製品は、高速入力処理とクリアなオーディオを実現する「Dual Coreテクノロジー」を搭載したXbox公式コントローラー。5段階のクラッチヘアトリガーやDolby Atmosオーディオに対応する3.5mmヘッドセットジャック、交換可能な12個のコンポーネントなどが特徴となっている。
「コスパ良い」「純正よりも満足」と好評
ユーザーレビューを見ると、「値段は張るものの、純正よりも満足」「コスパ良い」といった声が寄せられている。ジャンルによって向き・不向きがあるようだが、コントローラーとしての使い勝手は申し分なしといった印象だ。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH Victrix Gambit Prime コントローラー 有線接続 ゲームパッド Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC対応｜世界最速トーナメントモデル/クラッチトリガー搭載/リマッピング対応/カスタマイズ可能【メーカー保証2年+代理店保証6ヶ月】【Xbox公認】
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