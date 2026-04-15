純正の上位互換では？ TURTLE BEACH製Xbox・PCコントローラーは便利機能が満載！

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TURTLE BEACHのXbox・PCコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXbox・PCコントローラー「【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH Victrix Gambit Prime」が販売中だ。価格は1万1800円。

本製品は、高速入力処理とクリアなオーディオを実現する「Dual Coreテクノロジー」を搭載したXbox公式コントローラー。5段階のクラッチヘアトリガーやDolby Atmosオーディオに対応する3.5mmヘッドセットジャック、交換可能な12個のコンポーネントなどが特徴となっている。

「コスパ良い」「純正よりも満足」と好評

ユーザーレビューを見ると、「値段は張るものの、純正よりも満足」「コスパ良い」といった声が寄せられている。ジャンルによって向き・不向きがあるようだが、コントローラーとしての使い勝手は申し分なしといった印象だ。気になる人はチェックしてみてはいかがだろうか。