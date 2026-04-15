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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第168回

飲みやすさで人気の「ブラックニッカ クリアハイボール」がAmazonタイムセールで19％オフ！

2026年04月15日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 350ml×24本」は、クセのないクリアな味わいが特徴のハイボール缶です。

　現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格4,462円のところ19％オフの3,598円で販売されています。1本あたりの価格は約150円です。

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「ブラックニッカ クリアハイボール」の特徴
Amazon商品ページより

　「ブラックニッカ クリアハイボール」は、ノンピートモルトを使用したウイスキー「ブラックニッカ クリア」をベースにしたハイボール缶です。

　スモーキーさを抑えた設計により、やわらかな香りとすっきりとした味わいが特徴とされています。

　ウイスキーの風味を程よく感じながらも飲みやすく、幅広い食事と合わせやすいバランスといいます。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールで、「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 350ml×24本」が1本あたり約150円という価格で販売されています。

　日常的にハイボールを飲む人は、この機会にAmazonタイムセールでまとめて購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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