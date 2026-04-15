アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第168回
飲みやすさで人気の「ブラックニッカ クリアハイボール」がAmazonタイムセールで19％オフ！
2026年04月15日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 350ml×24本」は、クセのないクリアな味わいが特徴のハイボール缶です。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格4,462円のところ19％オフの3,598円で販売されています。1本あたりの価格は約150円です。
「ブラックニッカ クリアハイボール」の特徴
Amazon商品ページより
「ブラックニッカ クリアハイボール」は、ノンピートモルトを使用したウイスキー「ブラックニッカ クリア」をベースにしたハイボール缶です。
スモーキーさを抑えた設計により、やわらかな香りとすっきりとした味わいが特徴とされています。
ウイスキーの風味を程よく感じながらも飲みやすく、幅広い食事と合わせやすいバランスといいます。アルコール度数は7％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、「ブラックニッカ クリアハイボール 缶 350ml×24本」が1本あたり約150円という価格で販売されています。
日常的にハイボールを飲む人は、この機会にAmazonタイムセールでまとめて購入してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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