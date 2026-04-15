【ドスパラ】掘り出しモノを見逃すな。i9＋RTX3070が11万円台、中古PC値下げが面白い

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ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」をチェック

ドスパラでは「中古パソコン・PCパーツ値下げ」開催中。RTX 30/40/50シリーズ搭載モデルなどを含めて、約2,500件がヒットする。在庫は随時入れ替わるため、掘り出し物を探す感覚でチェックできる。

ドスパラ「中古パソコン・PCパーツ値下げ」おすすめPC

中古 GALLERIA ZA9C-R37(i9 10850K/32GB/SSD1TB/RTX3070/W11H)

112,800円

【CPU】Core i9 10850K

【GPU】GeForce RTX 3070

【メモリ】32GB

【ストレージ】SSD 1TB

Core i9とRTX 3070を組み合わせたデスクトップ構成。ゲーム用途はもちろん、動画編集など負荷のかかる作業にも対応できる。メモリ32GBとSSD 1TBを備えており、そのまま使い始められる内容。

掘り出しモノがあるかも⁉

ドスパラの中古値下げは、在庫ごとに価格が変わるタイプのセール。タイミング次第ではいいモノが見つかるかも。新品にこだわらず、性能と価格で選びたい場合は、一度チェックしておきたい内容だ。