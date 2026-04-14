Switch用コントローラー2個セットがタイムセールで3000円を切る価格に！

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Nintendo Switch 2用コントローラー2個セットをチェック

Amazon.co.jpにて、「【2個セット】Switch2 コントローラー」が販売中だ。過去価格は4050円だが、タイムセールにより32％オフの2760円で購入できる（4月14日時点）。

本製品は、Nintendo Switch（2も含む）、モバイル（iOS/Android）、PCに対応するコントローラー、自動連射機能や4段階振動機能、6軸ジャイロセンサー、Bluetooth接続などが特徴となる。

2個セットで3000円未満は超お得すぎる

ユーザーレビューを見ると、「この値段で2個買えるなんてうれしい」「接続が簡単で便利」「コスパがいい」といった声が寄せられている。友人や彼氏・彼女、家族と一緒にゲームを遊びたい人に好適と言えるだろう。タイムセール中は3000円を切る価格で販売されているので、気になる人はチェックしてみては？