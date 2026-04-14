Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第194回
Switch用コントローラー2個セットがタイムセールで3000円を切る価格に！
2026年04月14日 19時00分更新
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Nintendo Switch 2用コントローラー2個セットをチェック
Amazon.co.jpにて、「【2個セット】Switch2 コントローラー」が販売中だ。過去価格は4050円だが、タイムセールにより32％オフの2760円で購入できる（4月14日時点）。
本製品は、Nintendo Switch（2も含む）、モバイル（iOS/Android）、PCに対応するコントローラー、自動連射機能や4段階振動機能、6軸ジャイロセンサー、Bluetooth接続などが特徴となる。
2個セットで3000円未満は超お得すぎる
ユーザーレビューを見ると、「この値段で2個買えるなんてうれしい」「接続が簡単で便利」「コスパがいい」といった声が寄せられている。友人や彼氏・彼女、家族と一緒にゲームを遊びたい人に好適と言えるだろう。タイムセール中は3000円を切る価格で販売されているので、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【2個セット】Switch2 コントローラー 互換 スイッチ コントローラー Switch1/2代对応 1000mAh大容量バッテリー TURBO自動連射機能 6軸ジャイロセンサー 4階段HD振動 Bluetooth 無線接続 人間工学デザイン PC/Android/IOSにも対応 日本語取扱説明書 アナログスティックカバー 4枚付き
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