麦芽100％の「アサヒゴールド缶」が18％オフ！ Amazonタイムセールでまとめ買いのチャンス

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

麦芽100％の生ビール「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格5,480円のところ、18％オフの4,498円で販売されています。1本あたりは約187円となります。

「アサヒゴールド 缶」の特徴

Amazon商品ページより

「アサヒゴールド」は、麦の旨みを最大限に引き出すため、厳選した麦芽を通常のおよそ1.5倍使用しています。副原料を使わず、麦芽とホップ、水のみで仕上げた麦芽100％の生ビールです。

発酵にはスーパードライと同じ酵母を使用しており、雑味の少ないすっきりとした後味が特徴といいます。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」が割引価格で購入できる状況です。

日常的にビールを飲む人にとっては、ストックしておきやすい価格帯となっています。セールの機会に、「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」をまとめて購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。