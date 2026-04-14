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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第167回

麦芽100％の「アサヒゴールド缶」が18％オフ！ Amazonタイムセールでまとめ買いのチャンス

2026年04月14日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　麦芽100％の生ビール「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

　参考価格5,480円のところ、18％オフの4,498円で販売されています。1本あたりは約187円となります。

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「アサヒゴールド 缶」の特徴
Amazon商品ページより

　「アサヒゴールド」は、麦の旨みを最大限に引き出すため、厳選した麦芽を通常のおよそ1.5倍使用しています。副原料を使わず、麦芽とホップ、水のみで仕上げた麦芽100％の生ビールです。

　発酵にはスーパードライと同じ酵母を使用しており、雑味の少ないすっきりとした後味が特徴といいます。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールで、「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」が割引価格で購入できる状況です。

　日常的にビールを飲む人にとっては、ストックしておきやすい価格帯となっています。セールの機会に、「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」をまとめて購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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