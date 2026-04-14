アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第167回
麦芽100％の「アサヒゴールド缶」が18％オフ！ Amazonタイムセールでまとめ買いのチャンス
2026年04月14日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
麦芽100％の生ビール「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。
参考価格5,480円のところ、18％オフの4,498円で販売されています。1本あたりは約187円となります。
「アサヒゴールド 缶」の特徴
Amazon商品ページより
「アサヒゴールド」は、麦の旨みを最大限に引き出すため、厳選した麦芽を通常のおよそ1.5倍使用しています。副原料を使わず、麦芽とホップ、水のみで仕上げた麦芽100％の生ビールです。
発酵にはスーパードライと同じ酵母を使用しており、雑味の少ないすっきりとした後味が特徴といいます。アルコール度数は5.5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールで、「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」が割引価格で購入できる状況です。
日常的にビールを飲む人にとっては、ストックしておきやすい価格帯となっています。セールの機会に、「アサヒゴールド 缶 350ml×24本」をまとめて購入してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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