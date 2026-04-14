ゲームだけでなく仕事もこれでOK！ ラピトリ搭載の日本語配列ゲーミングキーボードがタイムセール中

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TURTLE BEACHのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのゲーミングキーボード「Vulcan II TKL Pro」が販売中だ。参考価格は2万1636円だが、執筆時点では36％オフの1万3800円で購入できる（4月14日時点）。

本製品は、ラピッドトリガーを搭載する日本語配列のゲーミングキーボード。ホールエフェクト磁気スイッチや調整可能なアクチュエーションポイント、ラピッドトリガーの設定などが特徴となっている。

ラピトリ搭載のキーボードが36％オフ

ユーザーレビューを見ると、「カッコイイ見た目に満足」「価格の割に高級感がある」「打鍵感、見た目ともに良い」といった声が寄せられている。ラピッドトリガーをオフにすれば仕事用にも使えるため、ゲーム以外の用途で購入しても良いかもしれない。気になる人はチェックしてみては？