Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第191回
ゲームだけでなく仕事もこれでOK！ ラピトリ搭載の日本語配列ゲーミングキーボードがタイムセール中
2026年04月14日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
TURTLE BEACHのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのゲーミングキーボード「Vulcan II TKL Pro」が販売中だ。参考価格は2万1636円だが、執筆時点では36％オフの1万3800円で購入できる（4月14日時点）。
本製品は、ラピッドトリガーを搭載する日本語配列のゲーミングキーボード。ホールエフェクト磁気スイッチや調整可能なアクチュエーションポイント、ラピッドトリガーの設定などが特徴となっている。
ラピトリ搭載のキーボードが36％オフ
ユーザーレビューを見ると、「カッコイイ見た目に満足」「価格の割に高級感がある」「打鍵感、見た目ともに良い」といった声が寄せられている。ラピッドトリガーをオフにすれば仕事用にも使えるため、ゲーム以外の用途で購入しても良いかもしれない。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|TURTLE BEACH ラピッドトリガー 搭載 ゲーミングキーボード Vulcan II TKL Pro リアクタップ(SOCDクリーナー/ラピトリ同時可) 可変アクチュエーション 日本語配列 有線 ブラック/黒 ホールエフェクト アナログ テンキーレス RGB Windows【メーカー保証2年】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第190回
トピックスゲーミングデスクのデビューに最適、タイムセールで1万円切り！ 可動式棚や仕切り板、コンセントなどが付属
-
第189回
トピックス原神コラボのDualSenseコントローラーが7％オフ！ 「コレクター心をくすぐる一台」とファンから高評価
-
第188回
トピックス24GBメモリー搭載で25万円台！ ゲームも動画編集もやりたいなら、RTX 5060搭載のHP製ゲーミングノートPCがイイかも
-
第187回
トピックススペックを厳選でコスパ良し、RTX 5060搭載のMSI製ゲーミングノートがタイムセールで22万円台に
-
第186回
トピックスApexもフォートナイトも最高設定で遊べるGALLERIA製ゲーミングPC、21万円とおトクすぎる
-
第185回
トピックスRazerのゲーミングキーボードには4万円の価値がある！ ラピトリや8000Hzポーリングレートなど高スペックが魅力
-
第184回
トピックス横長10.1型タッチパネル搭載ってマジ!? ゲーム配信にピッタリのキーボードが面白すぎる
-
第183回
トピックス「マウスは重いほうが良い」という人へ。ASUSの“重装備系”ワイヤレスゲーミングマウスが9％オフ
-
第182回
トピックスオリジナルに匹敵する使いやすさが魅力！ 8BitDoのXbox・PC用有線コントローラーが5890円
-
第181回
トピックスXbox公認なのに見た目はDualSense 不思議なコントローラー「Hyperkin The Competitor」
- この連載の一覧へ