Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第188回
24GBメモリー搭載で25万円台！ ゲームも動画編集もやりたいなら、RTX 5060搭載のHP製ゲーミングノートPCがイイかも
2026年04月14日 12時00分更新
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HPの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、HPの15.6型ゲーミングノートPC「Victus 15」が販売中だ。価格は25万8800円。
24GBメモリーを搭載！ゲームも軽めの動画編集もイケる
Victus 15は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは24GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
メモリーの容量が24GBなので、高負荷のゲームだけでなく軽めの動画編集もこなせるだろう。25万円前後の予算で、ゲームも動画編集も対応できるノートPCを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|HP ゲーミングノート PC Victus 15 RTX 5060 インテル Core i7-13620H 24GBメモリ 1TB SSD Windows 11 Home 15.6インチ 144Hz ゲーム実況 配信 動画編集 (型番：BS7L0PA-AAAA)
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