Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第187回
スペックを厳選でコスパ良し、RTX 5060搭載のMSI製ゲーミングノートがタイムセールで22万円台に
2026年04月13日 18時00分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15 B2RW」が販売中だ。タイムセールにより、22万4800円の価格で購入できる（4月13日時点）。
Core 7 240H＆RTX 5060搭載
Cyborg 15 B2RWは、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。快適なスペックで最新ゲームを遊びたい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】MSI ゲーミングノートPC Cyborg 15 B2RW GeForce RTX 5060 Core 7 240H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 1TB リフレッシュレート144Hz Windows11 Cyborg-15-B2RWFKG-1162JP
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