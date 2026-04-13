スペックを厳選でコスパ良し、RTX 5060搭載のMSI製ゲーミングノートがタイムセールで22万円台に

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15 B2RW」が販売中だ。タイムセールにより、22万4800円の価格で購入できる（4月13日時点）。

Core 7 240H＆RTX 5060搭載

Cyborg 15 B2RWは、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。快適なスペックで最新ゲームを遊びたい人におすすめできそうだ。