Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第185回
Razerのゲーミングキーボードには4万円の価値がある！ ラピトリや8000Hzポーリングレートなど高スペックが魅力
2026年04月14日 12時00分更新
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Razerのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングキーボード「Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz NiKo Edition」が販売中だ。価格は4万2680円。
ラピッドトリガーや8000Hzのポーリングレートなどが魅力
Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz NiKo Editionは、プロ向けに設計されたゲーミングキーボード。ラピッドトリガーを搭載しているほか、8000Hzのポーリングレート、Razer Snap Tapなどが特徴となっている。FPSタイトル『Counter-Strike』のNiko選手をイメージしたカッコイイデザインも印象的だ。
4万円台と高めだが、競技シーンを想定した設計がポイント。勝利を掴みたい人におすすめの一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|8,000Hz 対応 ラピッドトリガー Razer レイザー Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz NiKo Edition 調整可能なアクチュエーション搭載のアナログ ゲーミングキーボード オプティカルスイッチ Snap Tap 高速入力優先機能 リストレスト付属 英語配列 ハンツマン ブイスリープロ テンキーレス 8KHz ニコ エディション 【日本正規代理店保証品】
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