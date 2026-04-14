Razerのゲーミングキーボードには4万円の価値がある！ ラピトリや8000Hzポーリングレートなど高スペックが魅力

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Razerのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングキーボード「Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz NiKo Edition」が販売中だ。価格は4万2680円。

ラピッドトリガーや8000Hzのポーリングレートなどが魅力

Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz NiKo Editionは、プロ向けに設計されたゲーミングキーボード。ラピッドトリガーを搭載しているほか、8000Hzのポーリングレート、Razer Snap Tapなどが特徴となっている。FPSタイトル『Counter-Strike』のNiko選手をイメージしたカッコイイデザインも印象的だ。

4万円台と高めだが、競技シーンを想定した設計がポイント。勝利を掴みたい人におすすめの一台だ。