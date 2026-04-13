キウイ果汁13％の贅沢感が魅力！ 「贅沢搾り キウイ」がAmazonタイムセールで15％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「アサヒ 贅沢搾り キウイ 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

キウイ果汁を使用したチューハイ「アサヒ 贅沢搾り キウイ 350ml×24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格3949円のところ15％オフの3365円となっており、1本あたりは約140円です。

「アサヒ 贅沢搾り キウイ」の特徴

Amazon商品ページより

「アサヒ 贅沢搾り キウイ」は、果実2分の1個分以上の果汁を1缶に使用したチューハイです。

キウイ果実由来の果汁は13％含まれており、複数の果汁をブレンドすることで、バランスの取れた味わいを実現しているといいます。

人工甘味料は使用せず、果汁をたっぷり使うことで豊潤な香りと果汁感を楽しめるとしています。アルコール度数は4％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

キウイ果汁をしっかり使用した「アサヒ 贅沢搾り キウイ 350ml×24本」が、1本あたり約140円で手に入るチャンスとなっています。

現在開催中のAmazonタイムセールで、ストック用としてまとめて購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。