雨の日、もう靴で悩まない！ ノースフェイスのゴアテックス採用“スニーカー感覚”レインブーツがセール中

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雨でも普通に歩ける

レイン ロー ゴアテックスが31%オフ

ザ・ノース・フェイスのレイン ロー ゴアテックスが、Amazonで31%OFFの16,532円で販売されています！

ザ・ノース・フェイスのレイン ロー ゴアテックスは、防水透湿素材ゴアテックスを採用したローカットのレインブーツ。雨天時でも水の侵入を防ぎつつ、内部のムレを軽減する設計で、長時間の着用でも快適さを保ちます。

軽量で高い摩耗耐久性のスペクトラリップストップナイロンアッパーを採用し、街履きとしても違和感のないシンプルなデザインに仕上げられています。

アウトソールには濡れた路面でもグリップ力を発揮するVibram MontのラバーコンパウンドとVibram Traction Lugを採用し、雨の日の歩行をしっかりサポート。ローカット形状によりスニーカー感覚で脱ぎ履きしやすく、従来の長靴のような煩わしさが少ない点も特徴です。日常使いからアウトドアまで幅広いシーンに対応する一足といえます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

レイン ロー ゴアテックスの特徴

GORE-TEXによる防水透湿性能

雨を防ぎながら内部のムレを逃がし、快適な履き心地を維持します。

ローカットで扱いやすい設計

脱ぎ履きしやすく、日常使いでもストレスを感じにくい仕様です。使いやすいシンプルでミニマルなデザインもポイント。

濡れた路面でも安心のグリップ力

優れた耐久性とグリップ力を発揮するVibram Montのラバーコンパウンドと、ぬかるんだ路面環境でも安定したトラクションを発揮するVibram Traction Lugデザインをアウトソールに採用。滑りやすい環境でも安定した歩行をサポートします。

まとめ

参考価格：24,000円

現在の価格：16,532円［31%OFF］

THE NORTH FACEのレイン ロー ゴアテックスは、雨の日でも快適に歩きたい人におすすめ。ゴアテックスによる防水性と透湿性のバランスが優れており、通勤や通学、買い物といった日常シーンでもストレスなく履き続けられます。

ぬかるんだ路面でも歩きやすく、耐久性にすぐれたアウトソールを採用しているため、悪天候でも安心。見た目もスニーカーに近いため、レインブーツ特有の野暮ったさを感じにくい点も魅力ですね。

また、軽量かつコンパクトな設計で持ち運びやすく、持ち運びやすく、旅行やフェスなどの急な天候変化にも対応できます。普段はスニーカー派だが雨対策も妥協したくない人や、1足で汎用的に使える防水シューズを探している人に適したモデルといえます。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。