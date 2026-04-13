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いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第118回

【ドスパラ ポイント還元ラッシュ】最大10万ポイント還元。RTX5070／5080搭載モデルが対象

2026年04月13日 12時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ドスパラ「ポイント還元ラッシュ」をチェック

　ドスパラでは現在、「ポイント還元ラッシュ」キャンペーンを実施中。対象PCを購入すると、モデルごとにポイントが還元される。

　最大で10万ポイント還元。値引きではなく、購入後にポイントが付与される形式。ポイントはドスパラでの買い物に使えるほか、Steamウォレットへのチャージにも対応している。

　また、一部モデルでは電源の無料アップグレードも実施。650Wまたは750W構成が、850W（80PLUS GOLD）へ変更される。

ドスパラ「ポイント還元ラッシュ」へ

「ポイント還元ラッシュ」おすすめの1台

GALLERIA XPR7A-R57-GD

基本モデル 289,980円（25,000ポイント還元）

【CPU】Ryzen 7 7700
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】1TB Gen4 SSD

　RTX 5070を搭載したデスクトップPC。25,000ポイント還元の対象モデル。ゲーム用途に加え、配信や動画編集などにも対応できる構成。

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