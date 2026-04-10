『逆転裁判123 成歩堂セレクション』など人気のゲームアプリがお買い得！
「CAPCOM SPRING SALE」がApp Store／Google Play ストアにセールラインアップを追加してアップデート！
カプコンは4月9日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM SPRING SALE」について、 App Store／Google Play ストアにセールラインアップを追加してアップデートしたと発表。
App Store、Google Play ストアでは、『逆転裁判123 成歩堂セレクション』『ゴースト トリック』『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』『ロックマンX』などの人気ゲームアプリが期間限定でお買い得。
ほかにも、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ、Steam Store、Xbox Games Storeの各デジタルストアでもセールを実施中だ。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設ページを確認してほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM SPRING SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale13-khj8h/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■App Store／Google Play ストア
2026年5月6日23時59分まで
●『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3500円
セール価格【43％オフ!!】：1990円
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja
●『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【66％オフ!!】：990円
・iOS
ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。
アプリ内課金「第3章カラ最終章」
https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick
●『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）
通常価格：800円
セール価格【81％オフ!!】：150円
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402
・Android
ダウンロード無料（アプリ内課金）
アプリ内課金「チャンピオンパック」 ※すべてのキャラクターと全ゲームモードが解放されます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce
●『ロックマンX』（ゲーム本編）
・iOS
通常価格：800円
セール価格【81％オフ!!】：150円
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x/id469342624
・Android
通常価格：1450円
セール価格【79％オフ!!】：300円
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rockmanx&hl=ja
●『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）
・iOS
通常価格：2990円
セール価格【86％オフ!!】：390円
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269
■ニンテンドーeショップで「ヴィレッジ ゴールドエディション」と「バイオ7 ゴールドエディション」が初セール中！
2026年4月22日23時59分まで ※CERO：Z版
●Switch 2 『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）
通常価格：4990円
セール価格【20％オフ!!】：3990円
●Switch 2 『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスクVer.』（ゲーム本編＋DLCパック）
通常価格：3990円
セール価格【25％オフ!!】：2990円
●Switch 2 『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル Z Version』（ゲーム本編 パック）
通常価格：7990円
セール価格【25％オフ!!】：5990円
収録内容：
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスクVer.』
『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』
■Steam Storeで名作4タイトルの配信開始記念50％オフセールを実施中！
2026年4月16日1時59分まで
●Steam『BIOHAZARD (1996)』（ゲーム本編）
通常価格：1000円
セール価格【50％オフ!!】：500円
●Steam『BIOHAZARD 2 (1998)』（ゲーム本編）
通常価格：1000円
セール価格【50％オフ!!】：500円
●Steam『BIOHAZARD 3 LAST ESCAPE (1999)』（ゲーム本編）
通常価格：1000円
セール価格【50％オフ!!】：500円
●Steam『ブレス オブ ファイアIV うつろわざるもの』（ゲーム本編）
通常価格：1000円
セール価格【50％オフ!!】：500円
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