アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第165回
無糖だからライムが際立つ！ 「アサヒGINONライム」24本がAmazonタイムセールで値下げ中
2026年04月10日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「GINON チューハイ ジノンライム 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
アサヒビールの「GINON ジノンライム 350ml×24本」が現在、Amazonタイムセールの対象となっています。
参考価格3,643円から16％オフの3,073円で販売されています。1本あたりは約128円となります。
「GINON チューハイ ジノンライム」の特徴
Amazon商品ページより
「GINON チューハイ ジノンライム」は、柑橘の果皮を漬け込んで蒸溜したジンを使用し、ライムの果実本来の風味を引き立てたチューハイです。アルコール度数は7％です。
無糖タイプで、素材の味わいをそのまま楽しめるとされています。レモンピールやレモングラスを漬け込み、丹念に蒸溜した特製ジンの風味が果実の味わいを引き立てるといいます。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「GINON ジノンライム 350ml×24本」が割引価格で販売されています。
日常的にチューハイを飲む人にとっては、ストックを検討しやすいタイミングです。Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、チェックしてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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