Amazonセール情報大紹介！ 第1618回
イヤホンで済ませてる？“ちゃんと聴く環境”に変わるAirPods Max【9％オフ】
2026年04月12日 11時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで9％オフ】Apple ワイヤレスヘッドホン「AirPods Max」をチェック！
Appleのワイヤレスヘッドホン「AirPods Max」がAmazonで割引対象。参考価格84,800円のところ、9％オフの77,091円で販売中。
AirPods Max、気になりつつも値段で迷う人は多いはず。安くはないけど、使うと音も使い勝手もちゃんと変わる。音環境を見直したいなら、今9％オフだし、一回見ておいてもいいかも。
①外の音を切って、聴くことに寄せやすい
AirPods Maxは、プロレベルのアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードに対応している。電車やカフェみたいにまわりの音が入りやすい場所でも、聴くほうに意識を寄せやすく、少し会話したいときはそのまま外の音を取り込める。シーンに合わせて使い分けしやすく、日常でも使いやすい。
②音楽だけで終わらず、映画まで広がる
空間オーディオに対応していて、ドルビーアトモスの映画や音楽にも対応している。音楽だけでなく、映画やドラマを見るときにも使いやすいのがポイント。イヤホンだと“音は聴ける”で終わりがちだけど、このクラスだと映像まで含めて楽しみやすくなる。
③Apple製品と一緒に使うと、手間が減る
Apple製品との連携に対応していて、接続や切り替えがしやすい。iPhoneやMacなど複数のデバイスを使っている場合でも、切り替えに対応していて、日常でも使いやすい。
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