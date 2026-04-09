Ryzen 7 260＆RTX 5070搭載のGIGABYTE製16型ゲーミングノートPC PC性能を最適化するAI機能が魅力！

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GIGABYTEの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GIGABYTEの16型ゲーミングノートPC「GAMING A16 3WHK3JP894SH」が販売中だ。価格は32万5500円。

RTX 5070の良スペックと独自のAI機能が魅力

GAMING A16 3WHK3JP894SHは、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Home、解像度はWUXGA（1920×1200ドット）、リフレッシュレートは165Hzなど。そのほか、用途や環境に応じて、PC性能を自動で最適化してくれる独自のAI機能も特徴となっている。

RTX 5070を搭載する良スペックと独自のAI機能が魅力の本製品。30万円前後のゲーミングノートPCを探している人におすすめできる。