ホリ製Windows PC用ゲームパッドが12％オフ！ シンプルイズベスト、「安くて使いやすい」と高評価

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ホリパッド for WindowsPCをチェック

Amazon.co.jpにて、「ホリパッド for WindowsPC (スティッククロスタイプ)」が販売中だ。参考価格は4980円だが、執筆時点では12％オフの4370円で購入できる（4月9日時点）。

本製品は、スティックと十字キーが並んだレイアウトのコントローラー。スティックが左右に並ぶ「スティックストレートタイプ」も用意されている。高耐久のスティックおよびボタンのほか、アサイン機能付き背面ボタン、連射機能、1000Hzポーリングレートなどが特徴となっている。

安くて使いやすい、高コスパのコントローラー

ユーザーレビューを見ると、「安心の有線ホリパッド」「一見安いが要所はしっかりハイレベルな作り」「握りやすい」といった声が寄せられている。気になる人はチェックしてみては？