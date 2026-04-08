世界で愛される白ビールが21％オフはアツい……「ヒューガルデン ホワイト」Amazonでセール中

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「ヒューガルデンホワイト Hoegaarden 瓶 330ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

ベルギー発祥のホワイトビール「ヒューガルデンホワイト Hoegaarden 瓶 330ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格7,605円のところ、21％オフの5,997円で販売されており、1本あたりは約250円となっています。

「ヒューガルデンホワイト」の特徴

Amazon商品ページより

「ヒューガルデンホワイト」は、ベルギー発祥のホワイトビールで、起源は1445年にヒューガルデン村で修道士によって造られたことにさかのぼるとされています。

小麦を使用した淡いイエローのホワイトビールで、飲みやすさと爽やかさが特徴とされています。アルコール度数は5％です。

小麦由来のフルーティな甘みに加え、オレンジピールのほろ苦さとコリアンダーシードのスパイシーさが組み合わされているといいます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「ヒューガルデンホワイト Hoegaarden 瓶 330ml×24本」が21％オフになっています。

世界各地で愛されているホワイトビールを、この機会にストックしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。