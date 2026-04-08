防水だけじゃない。歩きやすさで選ぶなら「ニューバランスのゴアテックス」が正解

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「防水なら何でもいい」と思って選んだ靴が、歩きにくくて出番が減ってしまうとしたら困りもの。雨対策はもちろん大事ですが、毎日履くなら「歩きやすさ」も妥協したくないところです。だからこそ、防水性能だけでなく、クッション性や快適な履き心地までしっかり考えられた一足を選ぶことが、日常をぐっとラクにしてくれるはず。

そこで注目したいのが、ニューバランスのFresh Foam X 880 v15 Gore-Tex。Amazonで29%OFFの14,000円で販売されています。

ニューバランスの定番モデルにGORE-TEXを搭載したFresh Foam X 880 v15 Gore-Texは、防水性と快適性を高いレベルで両立。雨や水たまりでも足をしっかり守りながら、内部は蒸れにくい構造で、日常使いからランニングまで幅広く対応できる一足です。

ミッドソールにはFresh Foam Xを採用し、柔らかなクッション性と安定した走行感を実現。接地時の衝撃を吸収しつつ、蹴り出し時の反発力も高めているため、長時間のランニングでも疲れにくいバランスの取れた履き心地が特徴です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

防水透湿のGORE-TEX搭載で全天候対応

雨や水たまりでも足をしっかり守る防水性能を備えつつ、内部のムレを抑える透湿性も確保。天候を気にせず、快適に履き続けられるのが大きな強みです。

「Fresh Foam X」による高クッション

ミッドソールにはFresh Foam Xを採用し、柔らかさと反発性を両立。着地時の衝撃を吸収しながら、次の一歩をスムーズにサポートする快適な走行感が特徴です。

安定性と汎用性のバランス設計

クセのないニュートラル設計で、初心者から中級者まで扱いやすい一足。ランニングはもちろん、ウォーキングや通勤など日常使いにも対応できる万能性が魅力です。

まとめ

参考価格：19,800円

現在の価格：14,000円［29%OFF］

new balanceのFresh Foam X 880 v15 Gore-Texは、天候に左右されずに運動したい人に特にオススメ。防水仕様に加えて柔らかさと反発性を両立したミッドソールを備えており、濡れた路面でも安定した足運びが可能。通勤やウォーキング、ジョギングまで1足でこなせる汎用性の高さが魅力です。

クッション性と安定性のバランスに優れているため、クセのないニュートラル設計で足運びが自然になり、日常使いのスニーカーとしても快適に履ける万能モデルといえるでしょう。

防水か、歩きやすさか。どちらかを選ぶ時代はもう終わり……と言うと、大げさでしょうか。しかし、両方をきちんと備えた一足を選べば、天気も距離も気にせずに動けるようになります。足元のストレスを減らすだけで、日常は驚くほど快適になる。その変化を体感させてくれる一足ですね。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。