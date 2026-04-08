Amazonセール情報大紹介！ 第1519回
ゴアテックスのスニーカーが1万円以下で欲しいならコレだ！ アディダス「TERREX EASTRAIL GTX」セール中
2026年04月08日 17時00分更新
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雨の日も安心して歩きたいならコレ
TERREX EASTRAIL GTXが35%オフ！
アディダスのTERREX EASTRAIL GTXが、Amazonで35%OFFの9,985円で販売されています！
TERREX EASTRAIL GTXは、防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）を採用し、雨天やぬかるんだ路面でも快適な履き心地を維持できるのが大きな特徴です。水の侵入を防ぎながら内部のムレを逃がす構造により、長時間のアウトドアでも足元のコンディションを保ちやすく、天候に左右されにくい安心感があります。
アッパーは合成繊維＋合成皮革／メッシュと、軽量かつ耐久性のある構造。ミッドソールにはEVA（合成繊維）を使ったクッション性のある構造で、歩行時の衝撃吸収と足の疲労軽減を両立。
アウトソールにはグリップ力に優れた「TRAXIONアウトソール」を採用し、滑りやすい岩場や土の路面でもしっかりとした接地感を発揮します。軽量設計で足運びがしやすく、トレッキング初心者から日帰りハイクまで幅広く対応できるバランスの良さも魅力です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
TERREX EASTRAIL GTXの特徴
防水透湿のGORE-TEX搭載
雨やぬかるみでも水の侵入を防ぐゴアテックス（GORE-TEX）を採用し、内部の蒸れも逃がす設計。天候に左右されず、長時間でも快適な履き心地を維持します。
高いグリップ力の「TRAXIONアウトソール」
滑りやすい路面でも安定した接地感を発揮し、岩場や土の道でも安心して歩行できます。
軽量で扱いやすい設計
合成繊維＋合成皮革／メッシュと、軽量かつ耐久性のある構造足運びが軽く疲れにくいため、初心者のトレッキングから日常使いまで幅広く対応します。
まとめ
参考価格：15,400円
現在の価格：9,985円［35%OFF］
adidasのTERREX EASTRAIL GTXは、雨の日やぬかるみのある道、キャンプや野外フェスなどのアウトドアだけでなく、タウンユース兼用で「アウトドア＋ちょっとした街歩き」用。実用性とデザイン性のバランスが良いシューズといえます。
防水性とグリップ力という基本性能をしっかり押さえているため、初めての登山やキャンプでも安心して使えるでしょう。日常使いにもなじむデザインで、街履きとの兼用もしやすいモデル。
また、軽さと快適性を重視する人にも適しています。長時間歩いても疲れにくく、旅行やフェスなどアクティブなシーンでも活躍します。アウトドア専用にとどまらず、さまざまなシーンで使える。コストパフォーマンスの高さを実感できる一足です。
なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズを選んだら、出荷元／販売元を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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