Razer「NiKoコレクション」日本発売｜CSトップ選手コラボの限定デバイス登場

Razer Japanは4月7日、「Razer NiKo コレクション」の日本国内販売を開始した。このシリーズは、カウンターストライク（CS）のスター選手、「NiKo」ことNikola Kovač選手とのパートナーシップによる特別なラインナップだ。販売場所は、日本国内の家電量販店、PCショップ、オンラインショップとなっている。

Razer NiKoコレクションには、3つの主力製品がある。まず、「Razer DeathAdder V4 Pro NiKo Edition」は、価格32,280円で販売され、「Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz NiKo Edition」は42,680円、「Razer BlackShark V3 Pro NiKo Edition」は46,480円で、迫力あるサウンド体験と高い快適性を提供する。

各製品はそれぞれの特徴を最大限に活かしたスペシャルデザインで、プロゲーマーも満足できる仕様となっている。また、マウスパッドの「Razer Gigantus V2 Pro NiKo Edition」の発売も予定されており、今後の発表が期待される。

コレクションの詳細情報はRazerの公式サイトから確認できる。限定版のアイテムでゲーム環境をアップグレードしよう。