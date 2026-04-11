小柄で丸顔でとにかく可愛いと評判！ いま撮影会で注目されている「えぬちゃん」が、1st DVD「ぷりっとえぬ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：100分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月29日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

熊本県でコンカフェ嬢などをやっていたえぬちゃんは、「撮影会に出てみないか？」という誘いを受けたことを機にグラビア活動をスタート。 当初は地元と東京を行ったり来たりの生活だったが、本腰を入れようと上京してファンを増やしたところで1st DVDリリースを迎えた。

――仕上がりはいかがですか？

【えぬちゃん】 可愛らしさを押し出していこうと、全体的に妹系のイメージでまとまっています。 黄色のビキニで可愛く振る舞ったり、寝室で「イチャイチャするのが好き」と甘えたり、制服を着て一緒に過ごすお家デート風の映像を撮ったりしました。

――オススメは？

【えぬちゃん】 2つあるのですが、まず挙げたいのがバスルームでシャワーを浴びるシーンです。 撮影会にはないシチェーションなので新鮮だったし、お団子ヘアと小さな水着の組み合わせも素敵だと思いました。

――2つ目は？

【えぬちゃん】 赤と白のチェック柄のメイド水着で魅せるシーンです。 普段から可愛い系の衣装はよく着ているし、自分らしさが出せている点が気に入っています。 「似合っている？」とセリフを言ったりもしています。

――大人っぽさが出せたのは？

【えぬちゃん】 ジャケ写になっている水色の競泳水着のシーンです。 初めて着たのですが、スタイルを強調するようなイメージでセクシーだと思います。 ニットを捲し上げてピンク色のランジェリーを見せるラストシーンも、大人っぽい表情なので注目してほしいです。

なお、ユニークな名前は写真を投稿する際に使っていたアカウント名「N」が由来で、2026年元旦に覚えやすさと親しみやすさを込めてひらがなに改名。 「ファンの方々はお尻がきれいだと言ってくれるので、幼さとぷりぷり感をチャームポイントにしてがんばりたい」と抱負を述べた。 4月も撮影会の開催は多いので、SNSでチェックしてほしい。