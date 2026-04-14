令和のグラビア界で大きな注目を集めている吉田優花（よしだ・ゆうか）さんが、2nd DVD「清純プリンセス」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：148分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月20日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

役者として数々の舞台やショートドラマにも出演する吉田さんだが、その場にいるだけで成立する「華」がある点がファンを惹きつける理由。天性のものだと思うが、グラビア黄金期（2000年ごろ）の輝きを継承する正統派と言っていいだろう。12月に都内と千葉県で撮影された2nd DVDは、幼なじみ（＝視聴者）に恋をする物語である。

――どんな展開ですか？

【吉田優花】 寝ているときに体をいたずらされて怒ったり、最初は私がツンツンしているところが多いのですが。海に遊びに行ったり、温泉旅館に泊まったりするうちにデレデレな関係になっていく感じです。全体的にはフレッシュ感のある映像になっています。

――オススメは？

【吉田優花】 和服が似合うと思うので、黄色の浴衣で魅せる温泉旅館のシーンです。クレーンゲームをやったり、卓球を楽しんだりするのですが、温泉に浸かった色っぽい姿も。1st DVDとは違った新しい自分を表現することができました。

――ほか注目は？

【吉田優花】 家庭教師みたいなイメージで、幼なじみに勉強を教えるところです。役柄的に大人っぽくいこうと、普段はあまり着ない緑色のニットにメガネをかけて取り組みました。ファンの方々からも「ギャップが楽しめてよかった」と言っていただけました。

――普段の吉田さんが出せていると思うのは？

【吉田優花】 ジャケ写になっていますが、ピンク色のタンクトップ姿で寝起きに枕投げをやるシーンです。足に乗せてバランスを取ったり、頭の上に乗せて遊んだり、ロケ現場でもすごく盛り上がりました。

4月6日発売の週刊プレイボーイ（No.16）に撮り下ろしが掲載されると同時に、デジタル写真集「花がひらく、その時に。」の配信がスタート。役者の仕事については、5月21日からの舞台「その壺の中身は」、6月10日からの舞台「迷宮ディテクティブ」に出演。それぞれ丸ノ内線の南阿佐ケ谷駅近くにある「阿佐ヶ谷シアターシャイン」、都営三田線の高島平駅近くにある「バルスタジオ」にて。