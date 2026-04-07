グラドルとプロ雀士を両立しながら、アイドルグループ「Chuu▽Cute（チューキュート）」のプロデューサーも務める長澤茉里奈（ながさわ・まりな）さんが、4thトレーディングカード「長澤茉里奈 ～I WANT CHUU～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを3月28日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

10月8日で30歳を迎えた長澤さんだが、童顔で可愛い印象は変わらないまま。1月に都内のスタジオで行なわれた撮影でも、「大人の魅力を出しつつ、合法ロリ巨乳のまりちゅうを忘れないように！」と決めてカメラと向き合ったそうである。

――どんなカードが楽しめますか？

【長澤茉里奈】 黄色の水玉柄や青のメタリックのビキニ、ちょっと大人っぽい白のガーターランジェリーなど、いろいろな衣装を着ました。特にお腹の部分が空いた変形水着は意外と似合っていることに気づいたし、これから積極的に着ようかなと思います（笑）。

――オススメは？

【長澤茉里奈】 胸の形が分かりやすくて、スタイルもすごくよく見えるので、ピンク色のチューブトップ（水着）のカードです。あと、バインダーの裏にも採用された、赤のランジェリーのカード。ここまで派手なものは着たことがなかったし、まりなーず（＝ファンの総称）も気に入ってくれるんじゃないでしょうか。

――ファンも納得の仕上がりですね。

【長澤茉里奈】 自分的にも可愛く撮れたし、特典のネイルチップ封入や生キスカードも喜んでいただけると思うので、今回は（100点満点中で）120点をあげたいです。通販でもたくさん予約いただけたそうですし、みなさんに大感謝です！

――さて、Chuu▽Cuteのほうはいかがですか？

【長澤茉里奈】 新メンバーが入って6人体制になりました。全員めちゃくちゃ可愛いので、面食いのまりちゅうも胸を張って「絶対に損はさせない」と言えるほど。それぞれ違った可愛さがあるので、ライブに来たら悩むかもしれませんが、自分だけの推しメンを見つけてほしいです。

4月23日に渋谷WWWにて、長澤さん主催のアイドルフェス「まりちゅうフェス vol.2」を開催予定。「Chuu▽Cuteをはじめ、オトメルキュール、Hey!Say!▽Reviverなどアイドルをたくさん呼びます。放課後プリンセスのOGコンビで、関根ささらちゃんとのコラボもあるのでぜひ来てほしい」と呼びかけた。