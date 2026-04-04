アイドルグループ「にっぽん！真骨頂」の黄色担当として活躍中の桜木まつり（さくらぎ・まつり）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年4月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の掲載記念イベントを3月11日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

いま24歳の桜木さんは、元気あふれるキャラと抜群のスタイルを誇る人気メンバー。高身長（168cm）なだけでなく、腹筋も割れるほど鍛え上げているのがグラビアにおける魅力である。Cream起用は2025年10月号以来の2度目。イベント参加特典では、特製フォトパネル（5冊購入）やアクリルキーホルダー（7冊購入）が用意された。

――ロケはいかがでしたか？

【桜木まつり】 都内のスタジオで撮ったのですが、スタッフの方々に「まつりちゃんに出てほしかったんだ」と言っていただけたのがうれしかったです。前回の掲載では制服だけでしたが、今回は光沢感のある競泳水着もあるのがポイントかなと思います。

――制服のほうは？

【桜木まつり】 いま着ているものを誌面で披露しました。くるくる回ってスカートの裾の広がり方を追いかけるような写真もあって、動きのある感じがすごく気に入っています。ファンの方々にも喜んでいただけました！

――副編集長の西永彩奈さんは現場に来ました？

【桜木まつり】 はい。動画を回しながら「可愛い！」と声をかけてくれたり、制服の乱れを見つけて「ちょっと直してもいいかな？」と入ってくれたりして、撮影がスムーズに進みました。すごく頼れるお姉さん的な存在です。

――にっぽん！真骨頂の紹介も。

【桜木まつり】 日本っぽい歌詞やメロディーがあったり、裾の長い着物みたいな衣装があったり、お祭り騒ぎみたいに一緒にわちゃわちゃ楽しもうというのがコンセプト。ファンのみなさんともっと上を目指せるグループにしていきたいです。

憧れのグループは、武道館単独公演を成功させ、一時代を築き上げた「まねきケチャ」。4月21日に渋谷WWWにて、2ndワンマンライブ「Re:ignition」を開催する運びとなっていて、「フロアをお客さんで埋めたいです！」と意気込む。類まれなスタイルを活かしたグラビアにも期待したいところだ。