ソフマップAKIBA アミューズメント館の名物トークイベント「コスマップ撮影会 vol.23」が3月17日に開催され、空見みあ（そらみ・みあ）さん、小日向はる（こひなた・はる）さん、しんじゅさん、月乃美海（つきの・みう）さん、りまさんの5人が登場した。

2代目メインMCを務める空見さんは別として、開催されるごとにゲストの顔ぶれが変わるのがコスマップの魅力。今回は「ミスFLASH 2026」ファイナリストに選出されたことで知られるしんじゅさんが初参加。白くて可愛い衣装は、ドレスブランド「vanityME.（バニティー・ミ―）」のものである。本人たちのコメントは以下の通りだ。

【空見みあ】 MCをやるたびに「こう言えばよかったかな」と感じることも多く、毎回勉強になっています。最近、YouTubeでゲーム実況を始めたのですが、視聴する方々を飽きさせないトークやリアクションにも活かされているかなと。サブカルチャー寄りの活動に力を入れていきたいと思っています。

【小日向はる】 普段は芝居をやっているので、コスプレでステージに出るほうが珍しいのですが、新しいことにはどんどんチャレンジしたいです。衣装のポイントは透け感とオフショルダーですが、個人的に購入した付け襟がアクセント。自分なりのアレンジを加えてみました。

【しんじゅ】 自分のことを多くの方々に知ってもらおうと、グラビア活動のほか、モデル業やバラエティー番組、ラジオ出演などいろいろ取り組んでいます。特技はiPhoneの絵文字の顔真似。自分のアパレルブランドのプロデュースが夢です！

【月乃美海】 コンカフェ嬢を8年ほどやっていたし、現在でも月1～2回ほどコンカフェイベントを開催していますが、コスマップではお店の雰囲気と異なる自分が出せていると思います。本業は役者なので、舞台をがんばりつつライブ配信やイベント企画に力を入れていきたいです。

【りま】 コスマップ参加は2回目ですが、みなさんにフォローしていただけて楽しくトークできました。今日の衣装は尻尾が付いて可愛いシルエット。よく見るとパールが散りばめられているので、遠くからでも近くからでも楽しめるのが素敵だと思います。

空見さんは4月9日～12日の朗読劇「地図とコンパス」に、小日向さんは4月22日～26日の舞台「西園寺家の強襲」に出演。それぞれ早稲田にあるイズモギャラリー、池袋のシアターグリーン（BIG TREE THEATER）にて。しんじゅさんは撮影会、月乃さんはコンカフェイベント、りまさんは3月20日からデジタル写真集「中華日和」の配信がから始まったのでチェックしよう。