アイドルグループ「どーぴんぐ疑惑」で活躍した片岡未優（かたおか・みゆ）さんが、6th DVD「未優の温度」（発売元：竹書房、収録時間：111分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

グループは1月22日の2周年ワンマンをもってメンバー卒業＆活動休止へ。現在はソロでグラビアを中心にがんばっている片岡さんだが、2年ぶりのDVDリリースにファンも歓喜。イベントの参加チケットも完売という成果を上げた。

――ロケはいかがでした？

【片岡未優】 冬に宮崎県に行ってきたのですが、体重管理をめちゃくちゃがんばって5キロ落としてから挑みました。脚も（細くなったので）長く見えると思います！ 映像としては、自分が「やってみたい」とリクエストしたことがギュッと詰まった作品です。

――シーンの紹介を。

【片岡未優】 オレンジ色のビキニを着て海に行くグラビア王道のシーンもあれば、透け感のある水着でシャワーを浴びたり、寝室でブラウスをはだけて紫のランジェリーを披露したりも。ギリギリ感のあるランジェリーもかなり投入しました。

――オススメは？

【片岡未優】 リクエストで実現させた猫耳メイドのシーンです。何年も前から「片岡未優といえば猫耳」というイメージがあったし、過去作品でもたびたび登場していますが、今回は首輪やチェーンを付けて（視聴者に）飼われる雰囲気を演出しています。

――ほか注目は？

【片岡未優】 ジャケ写にも採用されている十字型の衣装です。やってみたかったので（肌の露出は）気にしていませんでしたが、マネージャーさんに「ダメかも……」と言われるほど。そこをクリアさせて挑んだので視聴してみてください。

どーぴんぐ疑惑での2年間はグラビア活動をほとんどやっていなかったが、「2026年は全力を注いでがんばりたいです。雑誌にも載りたいし、またDVDリリースもしたいです」と頼もしいコメント。ちょっと先になるが、6月7日に都内でグラビアイベントの開催が決まったので、詳細の発表を楽しみに待ちたい。