2024年6月にデビューしたアイドルグループ「wonder channel」の赤色担当として活躍する緒方日菜（おがた・ひな）さんが、1st DVD「ミルキー・グラマー」（発売元：竹書房、収録時間：146分、価格：4620円）の発売記念イベントを4月4日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

高身長（167cm）でバストは88cm・Eカップ。グラビアにも興味を持っていたという緒方さんは、夏のお台場を彩った「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL（TGIF）2025」にも参加し、チェキ完売を成し遂げたことで「TGIFオブ・ザ・イヤー 2025」の称号も獲得。ファンの期待も高まるなか、10月に沖縄で1st DVDのロケをすることが決まったそうである。

――どんなシーンを撮りましたか？

【緒方日菜】 競泳水着を着てプールで泳いだり、部屋でエクササイズや柔軟体操をしたり、ベッドの上でシーツの引っ張り合いをやったり。チャプターごとにいろいろな姿が楽しめるようになっています。

――オススメは？

【緒方日菜】 やっぱり沖縄ロケですし、赤のビキニを着てビーチで遊ぶところです。普段のテンションのまま撮影できたし、元気をもらえるようなイメージに仕上がっていると思います。

――ほか注目は？

【緒方日菜】 制服姿のシーンがあること！ ちょっとストーリー性のあるチャプターになっていて、演技にもこだわった点を推したいです。同級生になった気持ちで視聴してほしいです。

――wonder channelの紹介も。

【緒方日菜】 驚きと感動をオンエアするテレビ番組がコンセプト。メンバーそれぞれの個性や多彩なジャンルの楽曲を、チャンネルを切り替えるような感じで楽しんでもらえるグループです。私は舞台の経験があって、表情や声色を変えるのが得意なので、「ドラマチャンネル」という役割でがんばっています。

グループは現在、初の全国ツアー「驚天動地」を開催中で名古屋公演を終えたばかり。5月17日が静岡、6月13日が北海道、ツアーファイナルの6月30日が東京というスケジュールとなっているので、詳細は公式Xでチェックしよう。