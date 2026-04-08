【ドスパラ】RTX5060×Ryzen AIノートが22万円台。ゲームも普段使いもそのままこなせる1台

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ドスパラ「対象PC値引きクーポン」セールをチェック

ドスパラでは現在、「対象PC値引きクーポン」キャンペーンを実施中。対象モデルをカートに入れてクーポンコードを入力すると、その場で値引きされる。今回の「GALLERIA XL7R-R56-6A」も対象で、2万円引きになる1台。

ゲームだけで終わらない1台

GALLERIA XL7R-R56-6A

基本モデル 249,980円（クーポン利用で20,000円オフ）

5060クラスなので、フルHD〜WQHDあたりのゲームはそのまま遊べる。

そこにRyzen AI 7が乗っているので、AI機能にも対応している。ブラウザ作業やちょっとした動画編集など、ゲーム以外にもそのまま使える。

ゲーム専用にするにはもったいないタイプで、「普段使いも含めて1台で済ませたい」ニーズでも扱いやすいだろう。