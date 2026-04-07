防水×グリップ力で“雨でも滑らない”ニューバランス！ ゴアテックス搭載トレイルシューズがセール中

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ニューバランスのトレイルランニングシューズ Dynasoft Nitrel v6 Gore Texが、Amazonで10%OFFの13,874円で販売されています！

トレイルランニングシューズ Dynasoft Nitrel v6 Gore Texは、トレイルランニング用途をベースにしながら、日常使いまで視野に入れたマルチユース設計が特徴のモデルです。

防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）を搭載しており、雨天やぬかるみといった悪条件でも水の侵入を防ぎつつ、内部の蒸れを抑えて快適な状態を保ちます。さらに、弾むような履き心地を生む「DynaSoftミッドソール」を採用しており、長時間の歩行やランでも足への負担を軽減。

アウトソールには、舗装路とオフロードの両方に対応する「AT TREAD」を採用。ラギッドな形状によってグリップ力と屈曲性を両立し、不整地でも安定した足運びをサポートします。また、つま先部には3層構造のTOE PROTECTを備え、岩や障害物から足を守る設計。加えて、ワイドラストによるゆとりあるフィット感も特徴で、締め付け感を抑えたストレスの少ない履き心地を実現しています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

トレイルランニングシューズ Dynasoft Nitrel v6 Gore Texの特徴

防水透湿のGORE-TEX搭載で全天候対応

雨やぬかるみでも水の侵入を防ぐゴアテックス（GORE-TEX）を採用し、内部の蒸れも逃がす設計です。天候に左右されず、トレイルから街中まで快適に履き続けられます。

DynaSoftミッドソールによる高いクッション性

反発性と柔らかさを両立したDynaSoftミッドソールを搭載しています。長時間の歩行やランニングでも足への負担を軽減し、快適な履き心地を維持します。

AT TREADアウトソールで舗装路も不整地も安定

舗装路とトレイルの両方に対応するAT TREADアウトソールを採用しています。グリップ力と安定性に優れ、滑りやすい路面や凸凹のある道でも安心して歩けます。

まとめ

参考価格：15,400円

現在の価格：13,874円［10%OFF］

new balanceのトレイルランニングシューズ Dynasoft Nitrel v6 Gore Texは、トレイルランニングや軽登山はもちろん、雨の日の通勤や街歩きでも安心して使える万能シューズ。防水性能とクッション性のバランスが良く、天候や路面を気にせず履ける点は大きな魅力です。「どんな天候でも、一つの靴で済ませたい」というニーズに応えるモデルといえます。

特におすすめなのは、普段から歩く距離が長い人や、天候に左右されずアクティブに動きたい人です。アウトドアシューズらしいタフさを備えつつ、見た目は比較的スタイリッシュで街にもなじみやすく、日常使いへのハードルが低いのもポイントです。トレイル初心者からライトユーザーまで、幅広い層にフィットする一足といえるでしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。