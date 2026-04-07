Amazonセール情報大紹介！ 第1518回
防水×グリップ力で“雨でも滑らない”ニューバランス！ ゴアテックス搭載トレイルシューズがセール中
2026年04月07日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
“濡れない×疲れない”を両立
トレイルランニングシューズ Dynasoft Nitrel v6 Gore Texが10%オフ！
ニューバランスのトレイルランニングシューズ Dynasoft Nitrel v6 Gore Texが、Amazonで10%OFFの13,874円で販売されています！
トレイルランニングシューズ Dynasoft Nitrel v6 Gore Texは、トレイルランニング用途をベースにしながら、日常使いまで視野に入れたマルチユース設計が特徴のモデルです。
防水透湿素材のゴアテックス（GORE-TEX）を搭載しており、雨天やぬかるみといった悪条件でも水の侵入を防ぎつつ、内部の蒸れを抑えて快適な状態を保ちます。さらに、弾むような履き心地を生む「DynaSoftミッドソール」を採用しており、長時間の歩行やランでも足への負担を軽減。
アウトソールには、舗装路とオフロードの両方に対応する「AT TREAD」を採用。ラギッドな形状によってグリップ力と屈曲性を両立し、不整地でも安定した足運びをサポートします。また、つま先部には3層構造のTOE PROTECTを備え、岩や障害物から足を守る設計。加えて、ワイドラストによるゆとりあるフィット感も特徴で、締め付け感を抑えたストレスの少ない履き心地を実現しています。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
トレイルランニングシューズ Dynasoft Nitrel v6 Gore Texの特徴
防水透湿のGORE-TEX搭載で全天候対応
雨やぬかるみでも水の侵入を防ぐゴアテックス（GORE-TEX）を採用し、内部の蒸れも逃がす設計です。天候に左右されず、トレイルから街中まで快適に履き続けられます。
DynaSoftミッドソールによる高いクッション性
反発性と柔らかさを両立したDynaSoftミッドソールを搭載しています。長時間の歩行やランニングでも足への負担を軽減し、快適な履き心地を維持します。
AT TREADアウトソールで舗装路も不整地も安定
舗装路とトレイルの両方に対応するAT TREADアウトソールを採用しています。グリップ力と安定性に優れ、滑りやすい路面や凸凹のある道でも安心して歩けます。
まとめ
参考価格：15,400円
現在の価格：13,874円［10%OFF］
new balanceのトレイルランニングシューズ Dynasoft Nitrel v6 Gore Texは、トレイルランニングや軽登山はもちろん、雨の日の通勤や街歩きでも安心して使える万能シューズ。防水性能とクッション性のバランスが良く、天候や路面を気にせず履ける点は大きな魅力です。「どんな天候でも、一つの靴で済ませたい」というニーズに応えるモデルといえます。
特におすすめなのは、普段から歩く距離が長い人や、天候に左右されずアクティブに動きたい人です。アウトドアシューズらしいタフさを備えつつ、見た目は比較的スタイリッシュで街にもなじみやすく、日常使いへのハードルが低いのもポイントです。トレイル初心者からライトユーザーまで、幅広い層にフィットする一足といえるでしょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1630回
トピックスついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）
-
第1596回
トピックスダイソン、まだ高いと思ってる？ 型落ちで2万円台、“この価格ならアリ”な1台
-
第1595回
トピックス安いけど、ちゃんと使える。Amazonベーシックのスーツケースが7,000円台
-
第1594回
トピックス「小さい画面はキツい」と思うなら。17インチなのに1.35kg、“持ち出せる”LG gramが24％オフ
-
第1593回
トピックスメモリ128GBを持ち歩くって何？ 中身はデスクトップ級のタブレットPC
-
第1590回
トピックス990gで、13万円台。Ryzen 5＋16GBメモリのパワーを詰め込んだ持ち運べる高性能ノート【セール最終日】
-
第1589回
トピックス充電器、まだ何個も持ち歩く？ これ1個で足りる100W充電器が4,880円【新生活セール Final最終日】
-
第1587回
トピックス【セール最終日】12,980→5,130円。これ1台で“ちょっと楽”。Amazon Echo Show 5、使ってみよう
-
第1586回
トピックスセールで10万円以下、16GBメモリ＋Office込みでちゃんと使える。ASUSの高コスパ万能ノート
-
第1583回
トピックス“全部入り”より、この一本。37gで25年保証のレザーマンナイフ
- この連載の一覧へ