Xbox Series X専用の冷却ファン、便利かもしれない……手動・自動で切り替えられる風速モードなどが魅力

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Xbox Series X専用冷却ファンをチェック

Amazon.co.jpにて、「Xbox Series X専用冷却ファン（防塵カバーあり）」が販売中だ。価格は3280円。

本製品はXbox Series Xの放熱をサポートしてくれる冷却ファンで、本体上部に設置する形だ。手動で3段階の風速モードを選べる機能と、本体の温度に応じて自動で風速を調整してくれる機能を備える。そのほか、防塵メッシュやRGBライトなども特徴となっている。

Xbox Series Xを長く使いたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、「サイズも見た目もバッチリ」「下に置くタイプよりもよく冷える」「シンプルにカッコいい」といった声が寄せられている。Xbox Series Xの寿命を延ばしたい、長く使いたい人におすすめできそうだ。