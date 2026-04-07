Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第166回
Xbox Series X専用の冷却ファン、便利かもしれない……手動・自動で切り替えられる風速モードなどが魅力
2026年04月07日 17時30分更新
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Xbox Series X専用冷却ファンをチェック
Amazon.co.jpにて、「Xbox Series X専用冷却ファン（防塵カバーあり）」が販売中だ。価格は3280円。
本製品はXbox Series Xの放熱をサポートしてくれる冷却ファンで、本体上部に設置する形だ。手動で3段階の風速モードを選べる機能と、本体の温度に応じて自動で風速を調整してくれる機能を備える。そのほか、防塵メッシュやRGBライトなども特徴となっている。
Xbox Series Xを長く使いたい人に◎
ユーザーレビューを見ると、「サイズも見た目もバッチリ」「下に置くタイプよりもよく冷える」「シンプルにカッコいい」といった声が寄せられている。Xbox Series Xの寿命を延ばしたい、長く使いたい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|X-box Series X冷却ファン クーリングファン 低騒音 知的温度制御 手動/AUTOモード 3段階速度調整 取り付け簡単 熱対策 排熱 防塵 取り外し可能なヘッドセットフック付き RGB LED雰囲気ライト付 XboxシリーズX コンソール用アクセサリー Xbox Series Xに対応 周辺機器
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