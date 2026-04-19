アスキーのちょこっとニュース 第29回
AI検索での注文がなんと15倍！ 日本でも既に半数以上がAIで商品を探してるエージェントコマース
2026年04月19日 12時00分更新
ネットで買い物するとき、はじめに何をするだろう？ とりあえず検索する…という方が多数派かもしれない。
その後、通販サイトのレビューを見て、比較して、最安値を探して…でもその流れ、もう古くなってきているかもしれない。
いま、何が起きているかというと、「AIに聞いて、そのまま買う」人が一気に増えているようなのだ。
しかもその規模が想像以上。とある調査によると、AI経由の注文数が、たった1年で“15倍”にまで増えている。ちょっとした伸びというよりも、爆発的な増加と言った方が適切な数字だ。
さらに直近のブラックフライデー、サイバーマンデー、年末商戦期にかけてのピークセール期間について、日本の消費者の51％が「商品やお得情報の発見にAIを活用する予定」だと回答しているという結果も出ている。2人に1人が、買い物にAIを活用していることになる。
想像以上に、AIを使った買い物が浸透し始めているようだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第28回
トピックスなるほどね、ECサイトの検索機能、多すぎてもダメ、「正確なヒット」が欲しい
-
第27回
デジタル不安だよね、「太陽光義務化」だけど「コスト不透明」、対象企業の4割が戸惑っているようだ
-
第26回
デジタル果たしてどうなる？ 恐るべき『コンテンツ制作のゼロ化』の未来は？
-
第25回
デジタル【セクハラの境界線】対策義務化なのに3割が「何もしていない」、けどそれにも理由があるようだ
-
第24回
ビジネスなぜか「決裁権者」と「学生」がこぞって聴いてるポッドキャストの謎
-
第23回
ビジネス管理職こそ大事にしないとまずくないか？ 約4割が「続けたい、と答えない」現実
-
第22回
ビジネス【就活セクハラ】4割超が「無許可録音」、身を守る手段として
-
第21回
ビジネス過度な「AI推し」は「実体が伴っていない」と言われ始めているようだ、パートナー企業から不満の声
-
第20回
ビジネスこれは日本の時限爆弾 事業会社の9割がレガシーシステム放置でヤバすぎる件
-
第19回
ビジネス医師の9割がAIに期待、でも「誤診したら誰の責任？」
- この連載の一覧へ