ネットで買い物するとき、はじめに何をするだろう？ とりあえず検索する…という方が多数派かもしれない。

その後、通販サイトのレビューを見て、比較して、最安値を探して…でもその流れ、もう古くなってきているかもしれない。

いま、何が起きているかというと、「AIに聞いて、そのまま買う」人が一気に増えているようなのだ。

しかもその規模が想像以上。とある調査によると、AI経由の注文数が、たった1年で“15倍”にまで増えている。ちょっとした伸びというよりも、爆発的な増加と言った方が適切な数字だ。

さらに直近のブラックフライデー、サイバーマンデー、年末商戦期にかけてのピークセール期間について、日本の消費者の51％が「商品やお得情報の発見にAIを活用する予定」だと回答しているという結果も出ている。2人に1人が、買い物にAIを活用していることになる。

想像以上に、AIを使った買い物が浸透し始めているようだ。