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アスキーのちょこっとニュース 第29回

AI検索での注文がなんと15倍！ 日本でも既に半数以上がAIで商品を探してるエージェントコマース

2026年04月19日 12時00分更新

文● 貝塚／TECH.ASCII.jp

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プレスリリースより

　ネットで買い物するとき、はじめに何をするだろう？　とりあえず検索する…という方が多数派かもしれない。

　その後、通販サイトのレビューを見て、比較して、最安値を探して…でもその流れ、もう古くなってきているかもしれない。

　いま、何が起きているかというと、「AIに聞いて、そのまま買う」人が一気に増えているようなのだ。

　しかもその規模が想像以上。とある調査によると、AI経由の注文数が、たった1年で“15倍”にまで増えている。ちょっとした伸びというよりも、爆発的な増加と言った方が適切な数字だ。

　さらに直近のブラックフライデー、サイバーマンデー、年末商戦期にかけてのピークセール期間について、日本の消費者の51％が「商品やお得情報の発見にAIを活用する予定」だと回答しているという結果も出ている。2人に1人が、買い物にAIを活用していることになる。

　想像以上に、AIを使った買い物が浸透し始めているようだ。

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