オッドナンバーは4月6日、スマートフォンアプリ「Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空スクールアイドルクラブ」（リンクラ）について、6月30日12時をもってサービス終了すると告知した。

理由は、通常のゲーム運営をはるかに凌駕する「カレンダー連動型作品」の運営コストと人的負担が想像以上で、資金繰りが悪化したためだという。

ユーザーからは「悲しすぎる…」「エイプリルフールには遅すぎますよ」「これでラブライブ系のソシャゲ無くなるんか」「よく頑張った方だと思う」「3年間ありがとございました…！」など、悲しみの声が寄せられていた。

ただし、5月8日に上映予定の「映画 ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party」や、2027年1月から開始するTVアニメーションシリーズは変わらず放送予定だという。

なお、サブスクリプションサービスの「メンバーシップ」を利用しているユーザーに対し、自身で解約手続きしないとアプリをアンインストールしても課金が継続されてしまうと注意喚起しているので気を付けよう。

【ゲーム情報】

タイトル：Link！Like！ラブライブ！

ジャンル：スクールアイドル応援活動アプリ

配信：オッドナンバー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（正式版：2023年5月22日／アーリーアクセス版：2023年4月15日）

価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

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