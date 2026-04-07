いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第113回
RTX5060 Ti（16GB）が23万円台に。GALLERIAのゲーミングPCがクーポン対象【ドスパラ】
2026年04月07日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「対象PC値引きクーポン」セールをチェック
ドスパラでは現在、「対象PC値引きクーポン配布中」キャンペーンを実施中。
RTX 5060 Ti（16GB）を搭載した「GALLERIA XGR7M-R56T16G-GD」も対象で、クーポン適用で23万円台で購入できる。
クーポン適用で23万円台になるRTX 5060 Ti（16GB）搭載モデル
基本モデル 259,980円（クーポン利用で20,000円オフ）
フルHDはそのまま、WQHDも設定を調整すれば普通に遊べる。VRAMが16GBあるので、最近のタイトルでも余裕はある。Ryzen 7 5700Xとメモリ16GBで、ゲーム用途なら気にせず使えるはず。
SSDは500GBなので、ゲームを複数入れると容量は埋まりやすい。ここは増設を考えておきたい。Minecraft（Java版／Bedrock版）とPC Game Passが同梱されているので、買ってすぐ遊べるのもポイント。
クーポン対象には他のモデルもあるので、一度チェックしておくと比較しやすい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第112回
トピックスRealforce、ついに3万円台。静電容量キーボードが約9,000円引き【アーク新生活セール】
-
第111回
トピックスRTX 5070搭載モデルが21万円台に。クーポン利用で30,000円オフ【ドスパラ】
-
第110回
トピックス対象PC値引きクーポン配布中。RTX 5060 Ti搭載PCが15万円台に【ドスパラ】
-
第109回
トピックスこの構成でこの価格ならアリ。RTX 5070 Ti＋32GBのゲーミングPC【STORM】
-
第108回
トピックスドスパラで対象PC値引きクーポン配布中。RTX5070搭載GALLERIAも3万円引き
-
第107回
トピックスドスパラでRTX 5080搭載GALLERIAが6万円引き。対象PC値引きクーポン配布中
-
第106回
トピックス軽さも性能も妥協したくないならここ。VAIO SX14-Rが10％オフ【VAIOストア 新生活応援キャンペーン】
-
第105回
トピックスCore i7＋Radeon RX 9060 XT搭載PCが8万円引き。クーポンで19万円台に
-
第104回
トピックスRTX5060搭載ゲーミングPCが19万円台。アーク大決算セールで狙い目モデルが値下げ
-
第103回
トピックス最大10万円引きクーポン配布中の今が狙い目！ GALLERIA XDR7M-97XT-GDも対象のドスパラPCセール
- この連載の一覧へ