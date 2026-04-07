RTX5060 Ti（16GB）が23万円台に。GALLERIAのゲーミングPCがクーポン対象【ドスパラ】

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ドスパラ「対象PC値引きクーポン」セールをチェック

ドスパラでは現在、「対象PC値引きクーポン配布中」キャンペーンを実施中。

RTX 5060 Ti（16GB）を搭載した「GALLERIA XGR7M-R56T16G-GD」も対象で、クーポン適用で23万円台で購入できる。

クーポン適用で23万円台になるRTX 5060 Ti（16GB）搭載モデル

GALLERIA XGR7M-R56T16G-GD

基本モデル 259,980円（クーポン利用で20,000円オフ）

フルHDはそのまま、WQHDも設定を調整すれば普通に遊べる。VRAMが16GBあるので、最近のタイトルでも余裕はある。Ryzen 7 5700Xとメモリ16GBで、ゲーム用途なら気にせず使えるはず。

SSDは500GBなので、ゲームを複数入れると容量は埋まりやすい。ここは増設を考えておきたい。Minecraft（Java版／Bedrock版）とPC Game Passが同梱されているので、買ってすぐ遊べるのもポイント。

クーポン対象には他のモデルもあるので、一度チェックしておくと比較しやすい。